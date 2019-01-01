Son Dakika Haberleri: Develi'de 2018 Yılında 518 Çift Evlendi

Develi'de 2018 Yılında 518 Çift Evlendi

1 saat önce

Develi Belediyesi evlendirme memurluğunca 2018'de 15 çifti yabancı uyruklu olmak üzere 518 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Develi'de 2018 Yılında 518 Çift Evlendi, System.String[]
Develi Belediyesi evlendirme memurluğunca 2018'de 15 çifti yabancı uyruklu olmak üzere 518 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Fırsat buldukça çiftlerin nikahına katılarak nikahlarını kendisi kıyan ve onların bu mutlu anlarında yanlarında olmak isteyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Kurdukları yuvanın kendilerine ve yavrularına huzur kaynağı olması için evlenen bütün çiftlerimize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediyoruz. Peygamberimizin mübarek sünneti ve medeniyetimizin en güçlü müessesesi olan evliliğe 2018 yılında 518 çiftimizin evet demesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Boşanmaların hızla arttığı böylesi bir dönemde evlenen bütün gençlerimize iki cihan saadeti diliyor, dinine, vatanına bağlı evlatlar yetiştirmelerini niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, Develi Belediyesi, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Dünyaevine Girdi 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:15:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de 2018 Yılında 518 Çift Evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]