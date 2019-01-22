Son Dakika Haberleri: Develi'de 2019 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Develi'de 2019 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

10 dakika önce

Develi'de yılın ilk Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Develi'de 2019 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Develi'de yılın ilk Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası Konferans Salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun öncülüğünde Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek fikir alışverişinde bulundu.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü 'nün de katıldığı toplantıda özellikle ilçeyi etkisi altına alan kar yağışlarından sonra oluşan aksaklıkların giderilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlarla birlikte oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantı sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına bir araya geldiğimiz toplantıya katılarak fikir ve düşüncelerini belirten bütün mesai arkadaşlarıma ediyorum. Her ay bu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:18:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de 2019 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]