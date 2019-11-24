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Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

6 saat önce

24 Kasım Öğretmenler Günü Develi'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü Develi'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program daha sonra Develi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Mustafa Aksu Kültür Merkezinde hazırladığı programla devam etti.


İlçe protokolünün de katıldığı programa Develi'deki öğretmenler ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başlayan program daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlamış oldukları şiir, tiyatro, oratoryom ve müzik dinletisi ile devam etti. 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünden hediye verildi. Ayrıca İlçemizde öğretmenlik mesleğine gönül vermiş bu yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak tarafından plaket ve hediye takdim edildi.


Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru'ya eğitim camiasına vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı teşekkür etti. Program düzenlenen kokteylin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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