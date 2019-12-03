3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Nevrez Sadi Kocaoğlu Bakım Merkezi'nin hazırladığı program, ilçe protokolü, engelli yakınları ve Develililerin katılımıyla Kadın ve Gençlik Merkezinde yapıldı.



Bakım Merkezinde kalan engellilerin el emeği göz nuruyla oluşturduğu sergiyi gezen ilçe protokolü daha sonra masaları tek tek gezerek engelli ve yakınlarıyla hasbihal etti. Engelliler tarafından şiir ve türkülerin söylendiği programda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kısa bir selamlama konuşması yaparak "Engelliler günü münasebetiyle böylesine güzel bir program hazırladıkları için Nevrez Sadi Kocaoğlu Bakım Merkezi yöneticilerini tebrik ediyorum. Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır. İnsana imkan sunulduğu takdirde neler yapabileceğini bugün burada müşahede etmiş bulunuyoruz. Toplumumuzdaki engelli bilincinin oluşması ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın da destekleriyle engelleri aşıp engellilerle barışık bir toplum inşa etme gayreti içerisinde olmalıyız" dedi. Develi Kaymakamı Murat Duru da en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek "Engelliler günü, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken günlerden biridir. Böylesi güzel etkinlikler ile engelli insanlarımızın sorunları daha fazla gündeme taşınarak, çözümler üretileceğine yürekten inanıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.



Programın sonunda Halat Çekme Federasyonu il temsilciliğinin Develi Belediyesi'nin de destekleriyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yaptıkları turnuvaya katılan engellilere ilçe protokolü tarafından katılım belgelerinin ve kupalarının verilmesinin ardından engelliler oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - KAYSERİ