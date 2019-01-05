Develi'de 55 Yaşındaki Adam İntihar Etti
5 dakika önce
Develi'de 55 yaşındaki adam kendini ağaca asarak intihar etti.
Develi'de 55 yaşındaki adam kendini ağaca asarak intihar etti.
Develi Köşkpınar Mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki H.C. kendini ağaca asarak intihar etti. H.C.'yi ağaçta asılı halde gören yakınları olayı polise ihbar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden H.C.'nin intihar nedeni bilinmiyor. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı