Son Dakika Haberleri: Develi'de 55 Yaşındaki Adam İntihar Etti

Develi'de 55 Yaşındaki Adam İntihar Etti

5 dakika önce

Develi'de 55 yaşındaki adam kendini ağaca asarak intihar etti.

Develi'de 55 Yaşındaki Adam İntihar Etti, System.String[]
Develi'de 55 yaşındaki adam kendini ağaca asarak intihar etti.

Develi Köşkpınar Mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki H.C. kendini ağaca asarak intihar etti. H.C.'yi ağaçta asılı halde gören yakınları olayı polise ihbar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden H.C.'nin intihar nedeni bilinmiyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

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