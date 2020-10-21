Develi'de 70 kişilik öğrenci pansiyonu için protokol imzalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever Turan Aksu tarafından yaptırılacak 70 öğrenci kapasiteli pansiyon için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahallede yapılması planlanan ve maliyeti 5 milyon lirayı bulacak olan öğrenci pansiyonunun protokolü Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Cabbar, gelecek nesillerin iyi yetişmesi için eğitimlerine katkı sağlamak adına kalıcı eserler bırakan Turan Aksu'ya teşekkür etti.

Kaymakam Duru ise, yapılan eserle 70 öğrencinin barınma ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.