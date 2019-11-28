Son Dakika Haberleri: Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı
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Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı

6 saat önce

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde 8 bin 500 fidan dağıttı.

Develi'de 8 bin 500 fidan dağıtıldı, System.String[]

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde 8 bin 500 fidan dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarıma zararlı süne böceği ile mücadele kapsamında muhtarlara 8 bin akasya ve 500 mahlep fidanı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Mustafa Şahin, ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Müdürlüğümüzce parazitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk etapta 50 bin akasya, 9 bin iğde ve bin mahlep fidanı tahsis edildi. Bu fidanlar süne yoğunluğunun olduğu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Kayseri'de dikilecektir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şahin, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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