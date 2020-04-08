Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı - Son Dakika

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Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı
6 saat önce
Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.
Her gün saat 9: 00'dan 15: 00'a kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Korona virüsüyle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşerilerimizi bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:49 Kaynak: İHA
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