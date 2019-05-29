Son Dakika Haberleri: Develi'de bayram öncesi temizlik çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Develi'de bayram öncesi temizlik çalışmaları sürüyor

18 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından bayram öncesi temizlik çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Develi'de bayram öncesi temizlik çalışmaları sürüyor, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından bayram öncesi temizlik çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle Develi Belediyesine bağlı ekipler, mahalle ve caddelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Rutin çöp temizliği dışında mahallelerde bulunan hafriyatların temizliğini de yapan ekipler sonrasında su arazözü ile yol ve caddelerin sulamasını da yapmaya devam ediyor. Bütün ekiplerin bayram öncesinde seferber edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Daha temiz ve daha nezih ortamda hemşehrilerimizin bayram yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:55 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kayseri, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de bayram öncesi temizlik çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]