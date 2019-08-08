Son Dakika Haberleri: Develi'de bıçakçılarda yoğunluk başladı
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Develi'de bıçakçılarda yoğunluk başladı

20 dakika önce

Develi ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileme işi ile uğraşan esnaflarda yoğunluk arttı.

Develi'de bıçakçılarda yoğunluk başladı, System.String[]
Develi ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileme işi ile uğraşan esnaflarda yoğunluk arttı.

Develi'de bıçak bileme işi ile uğraşan Mehmet Kazankaya, bayramın yaklaşması ile iş yoğunluğunun arttığını belirterek, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, bıçakları mod zımpara ile yapıyoruz. Bu zımparayı Türkiye'de ilk kez ben buldum. O zaman benimle dalga geçiyorlardı, kağıt zımpara ile açılır mı diye ama şu anda Türkiye piyasası komple bu zımparaya döndü. Onunla da yetinmedim, dünyanın en kaliteli bıçak açma makinesini Develi'ye getirdim. O makineylede Develi'mize en güzel şekilde, bıçaklarının ağzına özel bir büküm vererek en güzel şekilde açıyoruz. Bu büküm bıçağın dönmemesini sağlıyor. Kaliteli bıçak yoktu yani şu ana kadar 4 bin bıçak açtıysak bun içinde 6-7 tane kaliteli bıçak çıkıyor. Bu makineyi ondan getirme ihtiyacı duyduk. Develi'ye en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kazankaya, "Kağıt zımpara bu, bunu İstanbul'daki seminerdeki anahtarcı arkadaşlar demiş ki, Develi'de böyle birisi var, kağıt zımparayla açıyor diye. Onlarda sonradan bunun makinesini yaptılar. Bana da dergi gönderdiler, dergide de taş devrine son mod zımparayla bıçak açılıyor diye yazdılar. Senin buluşundan esinlenerek, istersen sana bu makineyi hediye edeceğiz dediler. Ben memnun oluyorum, çünkü herkese yayılsın. Bunlar dönerken rüzgar verir, kesinlikle yanmaz ve ateş çıkarmaz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ
Kazankaya, Türkiye, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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