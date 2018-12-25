Develi'de 'Bir Kitap Bin Hayal' Projesi Başladı
1 saat önce
Develi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayırözü İlk/Ortaokulu işbirliğindeki 'Bir Kitap Bin Hayal' projesi başladı.
Develi
Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Çayırözü İlk/Ortaokulu işbirliğindeki 'Bir Kitap Bin Hayal' projesi başladı.
Develi'deki tüm okullarda 5 - 8'inci sınıflar arasında uygulanacak ve üç buçuk ay sürecek olan proje kapsamında öğrencilere 500 kitabın dağıtımı yapıldı. Okuma tamamlandıktan sonra 70 soruluk bir sınava tabi tutulacak öğrencilerden dereceye girenlere hediye verilecek.
Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Proje ile amaçlanan yavrularımızın manevi ve ahlaki değerlere önem veren ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendiren bireyler yetişmesini; dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemelerini; okuduğundan, dinlediğinden ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını keşfetmelerini; kitap okuma alışkanlığın edinmelerini; Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamaktır. Ortaokullarımıza toplam 500 kitap eşit oranda dağıtılmıştır. Proje 3,5 ay sürecek. Okullarımızda dağıtılan kitaplar çocuklarımıza sırası ile verilerek okumaları sağlanacak. Kitaplar okunduktan sonra kitapların içeriği ile ilgili 70 adet soru sorularak 1'den 10'a kadar sıralama belirlenip 10 yavrumuza kayda değer ödüller 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında verilecektir" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:55 Kaynak: İHA
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