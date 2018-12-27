Son Dakika Haberleri: Develi'de Bu Kez Veliler Yarıştı

Develi'de Bu Kez Veliler Yarıştı

1 saat önce

Develi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' düzenlendi.

Develi'de Bu Kez Veliler Yarıştı, System.String[]
Develi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' düzenlendi.

Hatice Kübra Tongar'ın 'Bağırmayan Anneler' adlı kitabın okuyan veliler kitaptan sorulan soruları cevapladı. Zorlu mücadelede ter döken veliler okudukları kitabın çok faydalı olduğunu dile getirdiler.

Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, yarışmayla ilgili açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulumuzda velilerinde kitap okumasını amaçlayan veliler arası kitap okuma yarışması düzenlendi, daha sonra kitapdan bazı soruları cevapladılar,bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:27 Kaynak: İHA

Hatice Kübra Tongar, Develi, Güncel
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