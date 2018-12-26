Son Dakika Haberleri: Develi'de Bütün Okullar Zorunlu Hizmet Kapsamına Alındı

Develi'de Bütün Okullar Zorunlu Hizmet Kapsamına Alındı

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesindeki bütün okullar zorunlu hizmet kapsamına alındı.

Develi'de Bütün Okullar Zorunlu Hizmet Kapsamına Alındı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesindeki bütün okullar zorunlu hizmet kapsamına alındı.

Develi'deki 99 okulun zorunlu hizmet kapsamına girmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Develimiz'deki tüm okullar Zorunlu Hizmet kapsamına alınmıştır. Emeği geçen başta sayın Kaymakamımız Murat Duru, Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz'a İl Müdürümüz Celalettin Ekinci'ye ve Develi'mizin siyaset ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Karar Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Güncel
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