Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

26.02.2022 11:12
Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde çalınan 2 otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezinde bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çalınan 2 otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Develi ilçesinde Tekir Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinden 2 otomobil çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile beraber koordineli çalışma başlattı. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyon ile çalınan otomobilleri bularak sahiplerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.K. (17) ve O.R.K.'de (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

YORUMLAR
500
Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı

Pazartesi, Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement