Develi'de camilerden koronavirüs için dualar okundu - Son Dakika
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Develi'de camilerden koronavirüs için dualar okundu

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs için yatsı ezanından sonra camilerden dua edilmesi kararından sonra, camilerde edilen dualara Develi halkı da katıldı.

Develi'de camilerden koronavirüs için dualar okundu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs için yatsı ezanından sonra camilerden dua edilmesi kararından sonra, camilerde edilen dualara Develi halkı da katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra dua edilmesi kararının ardından, Develi'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Minarelerden okunan duayı duyan vatandaşlar da dua ettiler.


Ülkede geçirilen zor günlerin dualar ile atlatılacağını söyleyen Ali Osman Tunçtan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu dua etkinliğinde camimizde okunan dualara bizde avucumuzu açtık amin dedik. Allah'u teala tüm milletimizi bu beladan tez zamanda inşallah kurtarır tek tesellimiz bu, bizim yapmamız gereken evde kal çağrısına uymamız, sizlerin de bu çağrıya uymanızı bekliyoruz kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız ailenizin sağlığını düşünün. Madende çalışıyorum çalıştığımız yer sürekli dezenfekte içinde eldivensiz kesinlikle çalışma yapmıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

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