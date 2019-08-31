Son Dakika Haberleri: Develi'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Develi'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Develi'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Develi Tekir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta geçince S.T. yönetimindeki 07 AC 332 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle beraber 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından polis ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:14 Kaynak: İHA
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