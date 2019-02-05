Son Dakika Haberleri: Develi'de Cumhur İttifakı El Ele Salı Pazarını Ziyaret Etti

Develi'de Cumhur İttifakı El Ele Salı Pazarını Ziyaret Etti

25 dakika önce

Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Develi İlçe Başkanı Yunus Özer ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Salı pazarını ziyaret etti.

Develi'de Cumhur İttifakı El Ele Salı Pazarını Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Develi İlçe Başkanı Yunus Özer ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Salı pazarını ziyaret etti.

Başkan Cabbar pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar pazara alışverişe gelen vatandaşlara bez çanta hediye etti. Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, "Seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Develi İlçe Başkanı Yunus Özer,İlçe Başkanım Osman Turan ve dava arkadaşlarımızla birlikte Salı Pazarını ziyaret ettik, hem pazar esnafımızla hemde alışverişe gelen vatandaşlarımızla sohbet ettik,dua ve desteklerini talep ettik" dedi.

Başkan Cabbar, "Develi Belediyesi olarak sıfır atık kampanyamız devam ediyor, Salı Pazarına alışverişe gelen vatandaşlarımıza bez çanta hediye ettik" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, Develi, Politika
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