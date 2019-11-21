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Develi'de erişte kesimi başladı

6 saat önce

Develi'de kış sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan 'erişte' komşuların imece usulüyle bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

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Develi'de kış sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan 'erişte' komşuların imece usulüyle bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.


Sabah erken saatlerde başlayan erişte kesimi öğlenden sonraya kadar devam ediyor. Develi'nin buğdayından ve unundan yapılan erişte kesimine sabah erken saatlerde hamurun yoğrulmasıyla başlanıyor. Daha sonra bezelere ayrılan ve dinlenmeye bırakılan hamurlar sonrasında beşerli halde kesilerek erişte olarak hazırlanıyor. Aynı hamurlardan aynı zamanda makarnalık ve çorbalık da hazırlanıyor. Ispanaklı, yumurtalı, pancarlı ve karışık sebzelerden hazırlanan erişte çeşitlerinde hiçbir katkı maddesi olmadan doğal olarak hazırlıklarını tamamlayan Develili kadınlar hoş sohbetler eşliğinde kış hazırlıklarını sürdürüyor.


Develi'de kış aylarında erişte pilavının pirinç ve bulgur pilavları kadar yoğun tüketildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develimizin kış hazırlıkları hanım kardeşlerimizin birlik ve beraberliklerini pekiştirmekte, aynı zamanda aile bütçelerine de önemli katkı sağlamaktadır. Hiçbir katkı maddesi olmadan doğal olarak hazırlanan eriştelerin ağız tadıyla yenmesini diliyor, bütün hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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