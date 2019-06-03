Son Dakika Haberleri: Develi'de fayton turu başladı
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Develi'de fayton turu başladı

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde fayton turu başladı.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde fayton turu başladı.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte gece vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Develi ilçesinde başlayan fayton turu ile birlikte daha güzel zaman geçirebilecek. Nostaljik ve güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ışıklandırılmış faytonda ilçenin güzelliklerini 20 dakikada görme imkanına kavuşuyor.

20 dakikalık ilçe gezisinin 15 TL olduğu fayton turuna daha ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, Güncel
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