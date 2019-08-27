Son Dakika Haberleri: Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı
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Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı

29 dakika önce

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı.

Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı, System.String[]

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenler geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını yapmak için kolları sıvadı. Pazarlardan veya köylerdeki üreticilerden satın aldıkları domateslerle salça yapan İlçemiz kadınları, evlerinin salça ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce kilo domatesi imece usulüyle elden geçiriyorlar.


Salça yapan Arife Doğan, ev yapımı salçanın fabrika ürünlerinden daha sağlıklı ve ekonomik olduğunu söyleyerek her yıl salça yaptıklarını belirtti. Develi'de imece usulüyle yapılan kış hazırlıklarının birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Domatesi tam mevsiminde alarak ev salçası yapıyoruz. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz. Eskiden domatesleri, kesip çuvallara koyup tuzlayıp suyunun çıkmasını beklerdik. Sonrada eleklerde elimizle ezip elerdik, zor işlerdi. Şimdi işlerimiz kolaylaştı, elektrikli makinelerle domatesler çekiliyor, bizde kolayca kaynatıyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel oluyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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