Develi'de gençlik yürüyüşü - Son Dakika

Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma programının ardından kutlamaların ikinci kısmı olan gençlik yürüyüşü yapıldı.

İlçe stadından başlayan yürüyüş Elbiz Caddesi boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanında sonlandı. Öğrencilerin, her branştan sporcuların katıldığı yürüyüşe Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeler, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü de katıldı. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganlarıyla devam eden gençlik yürüyüşüne esnaflar ve Develililer de Türk Bayrağı sallayıp alkış tutarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

102 yıl önce bugün Türk Milli Mücadelesinin ateşinin yakıldığı bu heyecana gençlerle birlikte yürüyüş yaparak ortak olduklarını belirten Başkan Cabbar, "19 Mayıs, Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gündür. Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. ve bu önemli gün Atatürk'ün gençlere armağanıdır. 19 Mayıs, yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiğinin mesajıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ