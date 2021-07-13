Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen kurslarda binlerce çocuk salonları dolduruyor.

Futbol, Voleybol, Basketbol, Kick Boks, Badminton, Taekwondo, güreş, Jimnastik, Aerobik gibi birçok branşta eğitimler veriliyor. Uzman antrenörler nezaretinde yapılan kurslarda çocuklar sporla dolu bir yaşam sürdürmesi için yıl boyunca devam eden kurslar hakkında bilgi verilerek, branşlara yönlendiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Develi'de GSB Spor Okullarına olan yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. 3'ten 93'e Develi spor yapıyor. Develi'de 9 branşta verilen eğitimler ve hanımların katıldığı aerobik derslerinde tesislerimiz dolup taşıyor. İnşallah bu kurslarda yetenekler yetişiyor, buralardan alt yapıya sporcu kazandırmayı amaçlıyoruz. Develi'de küçükten büyüğe her vatandaşımızla birebir ilgilenen İlçe Müdürü Adem Demir'e, antrenörlerimize ve personelimize teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ