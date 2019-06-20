Son Dakika Haberleri: Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi
Son Dakika Spor Haber

Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi

2 saat önce

Develi'de Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve Devali Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum"projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi, System.String[]
Develi'de Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve Devali Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum"projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum projesi çerçevesinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Polislik Sınavlarına girecek olan öğrencilere kurslar veriliyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan kurslara 50 kişi katıldı. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Devalispor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, "Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum diyen arkadaşlarımızla bu projede yaklaşık bir aydır çalışmalarımız Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerimizde alanın da uzman eğitmenlerimizle devam ediyor" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
polislik, öğretmen, develi belediyesi, develi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif Atletico Madrid, Real Madrid'den Llorente'yi transfer etti Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı! Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]