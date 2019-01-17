Develi'de Hayvanlar Aç Kalmıyor

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Develi'nin karla örtülmesinden dolayı doğadaki hayvanlara yiyecek dağıtımını kış boyunca devam ettiriyor.

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Develi'nin karla örtülmesinden dolayı doğadaki hayvanlara yiyecek dağıtımını kış boyunca devam ettiriyor.



Şehir Merkezinin dışındaki çevre yolu güzergahlarına ve Develi merkezdeki parklara köpek maması, ekmek ve buğday bırakan ekipler yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki hayvanların aç kalmamaları için bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek