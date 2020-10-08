Develi'de iki mahalle arasındaki bağlantı yolu çalışması başladı - Son Dakika

Develi ilçesinde, Yukarı Develi ve Fatih Mahallesi bağlantı yolu çalışmaları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yukarı Develi ile Fatih Mahallesini birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarına başlandı.

Ekipler yolun asfalt serimine hazır olması için kumlama ve sıkıştırma çalışmalarına devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Vermiş olduğu desteklerden dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ