Develi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Develi Belediyesine bağlı ekiplerin ilçe merkezinde yürüttükleri ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle çalışmalarına hız veren ekipler; ilçe merkezinde bulunan konteynırların dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit ilaçlama, ağaçlar için kevzi ilaçlama ve yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor. - KAYSERİ
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