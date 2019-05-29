Son Dakika Haberleri: Develi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Develi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Develi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin ilçe merkezinde yürüttükleri ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle çalışmalarına hız veren ekipler; ilçe merkezinde bulunan konteynırların dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit ilaçlama, ağaçlar için kevzi ilaçlama ve yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, Güncel
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