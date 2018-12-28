Son Dakika Haberleri: Develi'de İlginç Kaza

Develi'de İlginç Kaza

15 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.

Develi'de İlginç Kaza, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Develi'de gece saat 01: 00 sıralarında Hadibey Caddesinde rampada park halinde duran 38 ABD 923 plakalı kamyon kendiliğinden 50 metre kaydı. Kayan kamyon kırmızı ışık direğini de devirerek bir dükkana çarparak durabildi.

Kazanın gece saatlerinde olması nedeniyle yaralanan olmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kayseri, Develi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi ABD'lileri Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı

Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:17:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de İlginç Kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]