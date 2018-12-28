Develi'de İlginç Kaza
15 dakika önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.
Kayseri
'nin Develi
ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre Develi'de gece saat 01: 00 sıralarında Hadibey Caddesinde rampada park halinde duran 38 ABD
923 plakalı kamyon kendiliğinden 50 metre kaydı. Kayan kamyon kırmızı ışık direğini de devirerek bir dükkana çarparak durabildi.
Kazanın gece saatlerinde olması nedeniyle yaralanan olmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA
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