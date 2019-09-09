Develi'de ilk ders zilini Kaymamak Duru ve Başkan Cabbar çaldı

Develi ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı ilk ders zilini çaldı.



Seyrani İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bugün en az sizler kadar bende heyecanlıyım. Çünkü benim en küçük oğlum Kerem Altay bu sene sizlerinde arkadaşı oldu, sizlerle birlikte okuyacak. O bugün okula başlıyor, bende onunla okula başlıyormuş gibi heyecanlıyım ve mutluyum. Sizlerin önümüzdeki 2019-2020 eğitim yılında iyi bir eğitim almanızı istiyoruz. İyi bir okulda okuyorsunuz. Develi'de ki ilk orta ve lise eğitim öğretim gün geçtikçe yükseliyor. Develi'mizde ki eğitim çıtası oldukça yüksek. Bunda tabi ki bütün paydaşlarımızın payı var. Öncelikle öğretmenlerimizin birinci derecede payı var. İkincisi okul müdürlerimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün ve sonra değerli Belediye Başkanımız eğitimle ilgile bize her türlü desteği veriyor. Bizde ilçe kaymakamınız olarak, bir büyüğünüz bir ağabeyiniz olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Herkeste büyük bir heyecan var. Çünkü okulların ilk günü ve herkes heyecanlı. Bende kızımı biraz önce okula bıraktım ve buraya geldim. Eğitim öğretim yılımızın hepimize kazasız belasız hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise, "2019-2020 Eğitim yılımız büyük Türk milletine, sizlere, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Değerli çocuklarımız, az önce okul müdürümüz gerekli uyarıları yaptı. Kesinlikle dinliyoruz. Bizim sizlerden küçük bir ricamız var. Başta anneniz babanız olmak üzere öğretmenlerimizi üzmüyorsunuz, onların sözlerini dinliyorsunuz. Şunu bilin ki, bizler Kaymakamımız başta olmak üzere Belediye Başkanımız ve bütün devlet erkanı sizler için buradayız. Allah kazasız belasız bir eğitim yılı nasip eylesin, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilk ders zilini çaldı. - KAYSERİ