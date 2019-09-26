Son Dakika Haberleri: Develi'de İş-Kur Kura Çekimi Yapıldı
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Develi'de İş-Kur Kura Çekimi Yapıldı

28 dakika önce

Develi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-Kur kura çekimi Develi ilçe stadı kapalı spor salonunda yapıldı.

Develi'de İş-Kur Kura Çekimi Yapıldı, System.String[]

Develi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-Kur kura çekimi Develi ilçe stadı kapalı spor salonunda yapıldı.


Kura çekilişine 650 kişi katılırken 56 kişi kuradan çıkarak işe başlamaya hak kazandı.


Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-Kur kura çekilişini noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olsun" dedi.


Kura çekilişine katılan vatandaşlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün şeffaf bir şekilde kura çekimi yaptığı için teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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