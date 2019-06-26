Son Dakika Haberleri: Develi'de itfaiye ekiplerinin 'Yılan' mesaisi
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Develi'de itfaiye ekiplerinin 'Yılan' mesaisi

1 saat önce

Kayseri'nin Develi İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Develi'de itfaiye ekiplerinin 'Yılan' mesaisi, System.String[]
Kayseri'nin Develi İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde bulunan bir evin duvarında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 40 dakika sonra duvar yıkılarak çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

Ev sakinleri de, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, İtfaiye, Güncel
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