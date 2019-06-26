Develi'de itfaiye ekiplerinin 'Yılan' mesaisi
1 saat önce
Kayseri'nin Develi İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
'nin Develi
İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Aşık Seyrani
Mahallesi'nde bulunan bir evin duvarında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu 40 dakika sonra duvar yıkılarak çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.
Ev sakinleri de, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti. - KAYSERİ
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