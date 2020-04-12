Develi'de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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Develi'de jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor
6 saat önce
31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında, kırsal alanlarda jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında, kırsal alanlarda jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bütün il, ilçe ve mahallelerde olduğu gibi Sindelhöyük Mahallesinde de jandarma sokağa çıkanlara göz açtırmıyor. Sokakta görülen vatandaşları denetleyen jandarma ekipleri vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyarıyor.
Jandarma ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının vatandaşların sağlığının korunması açısından önemli olduğu konusunda bilgilendirmeler yaptı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:08 Kaynak: İHA
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