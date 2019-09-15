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Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

35 dakika önce

Türkiye'nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Develi'de kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Develi'de kabak çekirdeği hasadına başlandı.


Nisan ayında ekilen ve Eylül ayında hasadına başlanan, Develi'de yoğun olarak yetiştirilen kabak çekirdeğinin hasadı başladı.


Kabak çekirdeği hasadı yapan çiftçilerden Ümit Işılak, "Kabak hasadına başlamış durumdayız. Bu kabak çekirdeğini 4. ayda ektik. Ekimini yaptıktan sonra toprağı seyreltme işlemi yapıyoruz ve ardından çapalama işlemi yapıyoruz. Tarlada otlanma oluyor, onları da temizledikten sonra ikinci sürümü gerçekleştiriyoruz. Eylül ayında da hasada başlıyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz ürünümüz geçtiğimiz yıllara nazaran az ama buna da şükür" dedi.


Kabak çekirdeğinin pazarının bulunmadığını ve bu nedenle satmakta güçlük çektiklerinin altını çizen Işılak, "Kabak çekirdeği Develi'de 3-4 kişinin elinde onlarda anlaşmalı oldukları kişilerden alıyorlar. Biz de mağdur oluyoruz. Mazotun litresi 6.5 TL. Bizim aracımız 100 litre mazot alıyor ve bu bir günde bitiyor. Verdiğimiz emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz" ifadesinde bulundu.


Gübrenin bir tonunun 2 bin 500 TL olduğunu ve tarlaya 1.5 ton gübre attığını ifade eden Işılak, "Ben sattığım çekirdekle masrafımın yarısını alamadım. 400 kilo çekirdek çıktı zaten bunu sattığım zaman aldığım para mazot ve gübreye gidiyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Türkiye, Develi, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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