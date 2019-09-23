Son Dakika Haberleri: Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı

20 dakika önce

Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Develi'de kabak hasadının başlamasıyla tarlalarda çiftçiler yoğun mesaiye başladı.

Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı, System.String[]

Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Develi'de kabak hasadının başlamasıyla tarlalarda çiftçiler yoğun mesaiye başladı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Tarlalarda hasat yapan tüm çiftçilerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum, bereketli, kazançlı ve çiftçilerimizin vermiş oldukları emeklerin karşılık bulduğu bir hasat olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Türkiye, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu
Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]