Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı
20 dakika önce
Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Develi'de kabak hasadının başlamasıyla tarlalarda çiftçiler yoğun mesaiye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Develi'de kabak hasadının başlamasıyla tarlalarda çiftçiler yoğun mesaiye başladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Tarlalarda hasat yapan tüm çiftçilerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum, bereketli, kazançlı ve çiftçilerimizin vermiş oldukları emeklerin karşılık bulduğu bir hasat olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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