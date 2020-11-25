Develi'de kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla ülkemizin her yerinde gündem edilmesi kararı alınan 'Kadına Yönelik Şiddet' konulu toplantı, Develi Kaymakamı Murat Duru'nun başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve diğer kurum amirlerinin de katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda oluşan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi amacıyla ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Duru "6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun gereğinde kadınına şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz. Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennetin kokusunu istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda" dedi.

Develi Keziban İbrahim Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezinde görevli uzmanların slaytlar eşliğinde bilgilendirmede bulunduğu toplantıda kadına şiddetin önlenmesi için zaman zaman değerlendirme yapılıp tecrübelerin paylaşılmasının gerekli olduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinin, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasının büyük önem arz ettiğini gibi pek çok konu ele alındı. - KAYSERİ