Son Dakika Haberleri: Develi'de "Kalbim Deklanşörde Atıyor Fotoğraf Projesi" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Develi'de "Kalbim Deklanşörde Atıyor Fotoğraf Projesi" Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

Develi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Kalbim Deklanşörde Atıyor Fotoğraf Projesi" Mustafa Aksu Kültür Merkezinde açtığı Fotoğraf Sergisi ile sona erdi.

Develi'de
Develi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Kalbim Deklanşörde Atıyor Fotoğraf Projesi" Mustafa Aksu Kültür Merkezinde açtığı Fotoğraf Sergisi ile sona erdi.

Kalbim Deklanşörde Atıyor Projesinde 40 öğrenci fotoğraf çekme kursu aldı. Kurs sonunda, kursiyerlerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi oluşturuldu. Serginin açılışına Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Okul Müdürü Müfit Türkmenoğlu, Proje Koordinatörü İbrahim Arslan, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

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