Develi'de Kan Bağışı Devam Ediyor
33 dakika önce
Türk Kızılayı'nın Develi'de kan bağışı almaya devam ediyor.
Türk Kızılayı
'nın Develi
'de kan bağışı almaya devam ediyor.
Türk Kızılayı Develi Meydanı'nda araç içerisinde kan bağışı topluyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kan bağış kampanyasıyla ilgili bilgi veren Dr. Harun Çevik, "Ortalama günlük 70 ile 100 arası kan bağışçımız oluyor. Develi'de her zaman olduğu gibi ilgi iyi. Kan bağışının en büyük faydası tanımadığın birine yardim etmek, yani bilmediğin bir insana gönüllü olarak kan veriyorsun, diğer faydaları da kan veren kişi kanı tazelendiği için kendini daha zinde hisseder" dedi.
Kan bağış kampanyası bir hafta daha devam edecek. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi
Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek