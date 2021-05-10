Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

10.05.2021 14:06
Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı, System.String[]

Develi İmam Hatipliler Derneği (DİMDER) ve Kızılay işbirliği ile ilçe meydanında iftardan sonra kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Develi İmam Hatipliler Derneği (DİMDER) ve Kızılay işbirliği ile ilçe meydanında iftardan sonra kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bağışçılar https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiRandevu web sayfasından Develi meydanını seçerek randevu oluşturacak ve randevu oluşturan bağışçılara gelen mesaj ile kısıtlamadan muaf olacaklar. DİMDER başkanı Mustafa Bozbeşparmak; "Öncelik üyelerimiz olmak üzere kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımızı bu akşam iftardan sonra Develi meydanına bekliyoruz. Değerli bağışçılarımız, Covid-19 nedeniyle her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. 10 Mayıs 2021 19: 00-23: 00 saatleri arasında Develi ilçe meydanında (DİMDER) bekliyoruz. Sana ihtiyacımız var Kan Dostum" dedi. - KAYSERİ

Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

Kan Bağışı, Kızılay, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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