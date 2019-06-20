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Develi'de kenevir ele geçirildi

39 dakika önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Develi'de kenevir ele geçirildi, System.String[]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.S.'nin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. adli makamlara sevk edilirken tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Develi, Jandarma, Kayseri, Kenevir, 3. Sayfa
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