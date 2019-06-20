Develi'de kenevir ele geçirildi
39 dakika önce
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi
ilçesine bağlı Gazi mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.S.'nin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. adli makamlara sevk edilirken tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Jandarma tarafından halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ
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