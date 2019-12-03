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Son Dakika Güncel Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

6 saat önce

Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor, System.String[]

Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Gümüşören Mahallesindeki hayvan sulama göleti yapım çalışmaları devam ederken, Çomaklı mahallesinde deforme olmuş parkelerin tamiri ve Kale Mahallesindeki 3 bin m2'lik parke yapım çalışmaları da devam ediyor. - KAYSERİ

Develi Belediyesi, Çomaklı, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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