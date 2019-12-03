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Develi'de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor
6 saat önce
Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Gümüşören Mahallesindeki hayvan sulama göleti yapım çalışmaları devam ederken, Çomaklı mahallesinde deforme olmuş parkelerin tamiri ve Kale Mahallesindeki 3 bin m2'lik parke yapım çalışmaları da devam ediyor. - KAYSERİ
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