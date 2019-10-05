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Develi'de korkutan yangın

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Develi'de korkutan yangın, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Harman mahallesinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, İtfaiye, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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