Develi'de "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim - Son Dakika
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Develi'de "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde koronavirüs nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerine artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Develi'de

Kayseri'nin Develi ilçesinde koronavirüs nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerine artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketleri koronavirüs riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, şu ana kadar herhangi bir uygunsuz fiyatlandırılmaya rastlanmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız uygunsuz bir fiyatlandırmaya şahit olursa lütfen belediyemize bildirsin ki bizler de gereğini yapabilelim. Esnafımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kayseri, Zabıta, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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