Develi'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Develi'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Develi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, belediye hizmet binasının girişine dezenfekte standı kurdu.

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Develi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, belediye hizmet binasının girişine dezenfekte standı kurdu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediyeye giren personelin ve misafirlerin ellerini dezenfekte edebilmeleri ve vücut ısılarına bakılabilmesi için stant kuduklarını ifade etti.

Cabbar, "Hemşehrilerimden hem belediyemize hem de diğer resmi kurumlara mecbur kalmadıkça gelmemelerini önemle istirham ediyorum. Unutmayalım ki bu süreçte hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı için mümkün mertebe evde kalmamız en önemli mücadele yöntemidir." ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, salgının en çok yakın temastan kaynaklanmasından dolayı mesafe aralığının korunması için zemine bilgilendirme afişleri yapıştırdı.

Evde kalması gereken vatandaşların ihtiyaçlarını da gideren ekipler, sağlık durumu iyi olmayan yaşlılara da hazırlattığı yiyeceklerle destek oluyor.

Develi Belediyesi, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:26 Kaynak: AA

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