Develi'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika
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Develi'de lavanta hasadı başladı

21.07.2022 14:07
Develi'de lavanta hasadı başladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bahçede lavanta hasadı başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bahçede lavanta hasadı başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaptığı açıklamada, tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örnek olmak amacıyla Şıhlı Mahallesi'nde lavanta bahçesi oluşturduklarını bildirdi.

Ekilen 27 bin 500 lavanta fidanının çalı bitkisi olması sebebiyle 25 yıl ömrü olduğunu ve her sene toplanıp, kurutularak ürün elde edileceğini belirten Cabbar, "Tarlamıza ekilen lavantaların bir kez daha hasadını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görselliğiyle büyük beğeni toplayıp, ziyaret edilen tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. İlçemize ve belediyemize katma değer katan lavanta üretiminin daha da artmasını, çiftçilerimize örnek teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Cabbar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Develi'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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