Develi'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Başladı
1 saat önce
Develi Kaymakamlığı, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Develi
Kaymakamlığı, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda yapılmakta olan turnuva; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin
'in katılımları ile başladı.
Bugün başlayan ve 24 Nisan 2019 tarihinde tamamlanacak olan müsabakalarda kızlarda 9 okuldan 100 sporcu erkeklerde ise 8 okuldan 112 sporcu mücadele edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:09 Kaynak: İHA
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