Kayseri'nin Develi ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından " Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Mekke'nin fethinin, gönüllerin fethine benzediğini ifade etti.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da programın düzenlenmesinde emeği geçen AGD Develi Temsilciliği üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, AGD Develi Temsilcisi Mesut Köseoğlu ve davetliler katıldı.