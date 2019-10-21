Son Dakika Haberleri: Develi'de mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Develi'de mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor

Develi'de mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor

43 dakika önce

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü mezarlık duvar yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Develi'de mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü mezarlık duvar yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Ayşepınar, Yeşilyurt ve Büyük Künye mahallelerindeki deforme olmuş mezar duvarlarını yenileyen ekiplerin çalışmaları Köseler, Satı ve Yazıbaşı mahallelerinde de devam ediyor. Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanan çalışmalara ek olarak ekipler Yeniköy Ortaokulu ile Yeni Hayat Camiinin de çevre duvarını tamamladı. - KAYSERİ

Yeşilyurt, Yazıbaşı, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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