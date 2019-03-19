Develi'de Mücadele Sporlarına Yoğun İlgi
38 dakika önce
Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü'nün ortaklaşa yaptığı mücadele sporlarından özellikle taekwondoya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.
Develi
Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü'nün ortaklaşa yaptığı mücadele sporlarından özellikle taekwondoya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.
Antrenör Kutlu Küçükoğlu, Develi'de mücadele sporlarından özellikle Taekwondoya ilginin yoğun olduğunu söyledi. Küçükoğlu, mücadele sporlarına 200'e yakın öğrencinin katıldığını, bu öğrencilerden 150'sinin taekwondoyu tercih ettiğini açıkladı.
12 Yaşındaki taekwondo öğrencisi Arda Nazlım, bir yıldır spor yaptığını taekwondo kursu aldığını belirterek, "Bir yıl içinde kırmızı kuşağa geçtim. Spor yapmayı çok seviyorum. Hedefim turnuvalara katılarak Develi'yi onurlandırmak ve Türk Bayrağı'nı göklerde dalgalandırmak" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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