Son Dakika Haberleri: Develi'de Obeziteyle Savaş Devam Ediyor

Develi'de Obeziteyle Savaş Devam Ediyor

17 dakika önce

Dev Ali Spor Kulübünün Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde 2015 yılından bugüne kadar İlçemizdeki bayanları spora teşvik eden projeler için ödül töreni düzenlendi.

Develi'de Obeziteyle Savaş Devam Ediyor, System.String[]
Dev Ali Spor Kulübünün Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde 2015 yılından bugüne kadar İlçemizdeki bayanları spora teşvik eden projeler için ödül töreni düzenlendi.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Develi Gençlik Spor İlçe Müdürü Adem Demir ve Dev Ali Spor Kulübü Özben Şimşek'in katıldığı ödül töreninde Develili bayanların kilo vermedeki azimleri ödüllendirildi. Arzu Bayram Eser öncülüğünde haftanın beş günü belirli saatlerde step, plates ve aerobik antrenmanlarıyla ter döken İlçemizdeki bayanlar %98'e ulaşan başarı grafiği yakaladılar. Spor yapmayan bir ev kalmaması için bu ve benzeri spor projelerinin devam ettirileceği belirtilirken, İlçemiz bayanları bu projelerde emeği geçen başta Develi Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Kilo Vermek, Adem Demir, Develi, Güncel
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