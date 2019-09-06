Son Dakika Haberleri: Develi'de öğrenci taşımacılığı ile ilgili toplantı yapıldı
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Develi'de öğrenci taşımacılığı ile ilgili toplantı yapıldı

2 saat önce

Develi ilçesinde, Kaymakam Murat Duru'nun başkanlığında okul müdürleri, muhtarlar ve servis şoförlerinin de katıldığı toplantı yapıldı.

Develi'de öğrenci taşımacılığı ile ilgili toplantı yapıldı, System.String[]

Develi ilçesinde, Kaymakam Murat Duru'nun başkanlığında okul müdürleri, muhtarlar ve servis şoförlerinin de katıldığı toplantı yapıldı.


Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Kaymakam Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, okul müdürleri, muhtarlar ve servis şoförleri katıldı. Taşımalı eğitim ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Murat Duru "Söz konusu eğitimse her birimize büyük görevler düşmektedir. Ben de şoför bir babanın oğlu olarak sizlerin sıkıntı ve taleplerinizi çok iyi anlayabiliyorum. Bu sebeple devletimizin koyduğu standartlara uyarak kazasız belasız bir eğitim-öğretim sezonu geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.


"Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatının önemli bir kısmı da ulaşımdır" diyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develi Belediyesi olarak eğitim bizim birinci önceliğimizdir. Yavrularımızın sağ selamet okullarına ve evlerine ulaşması için düzenlediğimizi bu toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadesinde bulundu.


Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da servis şoförlerine teknik bilgiler aktardıktan sonra yöneltilen sorulara cevaplar verilerek toplantı tamamlandı. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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