Develi'de Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika

Develi'de 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Develi İlçe Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Düzenlenen program, daha sonra Erciyes Ortaokulunun hazırladığı etkinlikler ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da öğretmenlik mesleğinin öneminden bahseden bir konuşma yaptı.

Develi Kaymakamı Murat Duru da, öğretmenlik mesleğinin insan yetiştirmesinden dolayı diğer mesleklerden daha özel bir yerinin olduğunu belirterek, sadece 24 Kasım Günü değil her gün öğretmenlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından Erciyes Ortaokulu öğrencilerinden Sevim Çelen " Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı şiiri okudu. Programda Develi'de görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu koronun türkü dinletisi büyük beğeni topladı. Yurdun dört bir yanından derledikleri türküleri seslendiren koronun ardından 2020 yılında emekli olan Ali Develioğlu, Bekir Demir ve Yusuf Gazi Karadeniz'e hizmetlerinden dolayı ilçe protokolü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Ayrıca, ilçede 40 yıl öğretmenlik görevini yapan ve bu yılın sonunda emekli olacak olan Mustafa Baldık'a da ilçe protokolü tarafından teşekkür plaketi verildi. Programın sonunda Öğretmenler Günü ile ilgili ilçe genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi. - KAYSERİ